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Viyana'da binlerce kişi aşırı sağı protesto etti

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Viyana'da düzenlenen gösteride binlerce kişi aşırı sağ karşıtı sloganlarla bir araya geldi. Göstericiler, ırkçılığa ve aşırı sağa karşı demokrasiyi savundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce kişinin katıldığı gösteride, aşırı sağ protesto edildi.

Ulusal Meclis binası önünde toplanan yaklaşık 50 bin aşırı sağ karşıtı, "Irkçılık ve aşırı sağa karşı demokrasiyi savun" adı verilen gösteride, "Irkçılığa hayır", "Aşırı sağ ile arana mesafe koy", "Nefret düşünce değildir" yazılı pankartları açtı.

Almanya'da başlayan aşırı sağ karşıtı gösterilerin Viyana başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde düzenleneceğini belirten konuşmacılar, Avrupa'dan kimsenin gönderilmeyeceğini, aşırı sağcıların toplumları ayrıştırmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Filistin'e destek

Gösteriye bir gurup Filistin yanlısı gösterici de katıldı. Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra, "Siyonizm faşizmdir", "Filistinlilerin hayatı önemlidir" yazılı pankartlar taşıdı.

Konuşmaların ardından telefon ve benzeri cihazlarının ışıklarını açan göstericiler, karanlıkta "ışık denizi" oluşturdu.

Gösteriye destek veren sanatçılar, şarkılarıyla aşırı sağa tepkilerini ortaya koydu.

Almanya'nın Potsdam kentinde 25 Kasım 2023'te aşırı sağcı ve ırkçı oluşumların gizli şekilde toplandığı ve Almanya'daki göçmenlerin üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmesini görüştüklerine ilişkin haberler basına yansımıştı.

Aşırı sağcıların gizli toplantısı ve sınır dışı planlarına ilişkin haberlerin ardından Almanya'nın birçok kentinde aşırı sağ karşıtı geniş katılımlı gösteriler düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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