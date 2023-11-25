Viyana'da İsrail'e Karşı Gösteri

Viyana'da binlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması için kalıcı ateşkes talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericiler, Filistin bayrakları ve protesto pankartları taşıdı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce gösterici, 15 bine yakın Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması için kalıcı ateşkes talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.

Başkentin önemli caddelerinden Mariahilfer'de toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'de soykırım son bulsun", "İşgale hayır", "Katil Netanyahu" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren 6 binden fazla Filistinli çocuğa dikkati çekmek için bazı göstericiler kefen giyerken, bazıları da içi doldurulmuş kefen ve çocuk tabutlarını taşıdı.

Soyadını paylaşmak istemeyen Avusturyalı gösterici Sebastian, Avusturya basınının Filistin'de yaşananları haberleştirmediğini belirterek, Filistin halkına destek amacıyla gösteriye katıldığını söyledi.

Sebastian, "Gazze'de soykırım yapılıyor. Hastaneler, okullar bombalandı. Binlerce çocuk öldürüldü. Bu çok kötü ve ne yazık ki bizde kimse bu durumu ciddiye almıyor." dedi.

Göstericilerden Monika da Filistinli eşiyle gösteriye katıldığını ve Gazze'de büyük bir felaketin yaşandığını dile getirdi.

Monika, Filistin halkına destek için geldiğini belirterek, "Filistin'de barışçıl bir çözüm bulunması gerektiğini dile getirmek için buradayım. Artık her iki taraf için de barışçıl bir çözüm gerekiyor." görüşünü paylaştı.

Filistinli Yunus da uzun yıllardır Avrupa'da yaşadığını ancak ailesinin işgal altındaki Batı Şeria'da yaşamını sürdürdüğünü belirterek, ailesinin bulunduğu yerin Gazze'ye uzak olmadığını, onların da İsrail'in bombardımanına şahit olduklarını anlattı.

Yunus, ailesinin korku içerisinde olduğunu sözlerine ekledi.