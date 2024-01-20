Viyana'da İsrail'e karşı Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması için Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi.

Viyana'daki İnsan Hakları Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Hemen ateşkes", "Soykırıma hayır" ve "Terörist İsrail" yazılı pankartlar açtı.

Göstericiler, şehrin önemli caddelerinden Ringstrasse'yi trafiğe kapatarak Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail ve İsrail'i destekleyen Batılı ülkeler aleyhine sloganlar attı.

Gösterilere katılan ve soyadını vermek istemeyen Avusturyalı Julia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir siyasi oluşum içinde olmadığını belirterek, "Bu gösteriye katıldım çünkü insanım, bence bu yeterli olmalı." dedi.

Julia, İsrail'in Gazze'de insanları katlettiğini vurgulayarak, "İsrail'de, kamuya açık bir şekilde bebeklerin, çocukların öldürülmesi gerektiği dillendirildi. Bu ne yazık ki kitlesel bir şekilde gerçekleştirildi." diye konuştu.

Gazze'de acı ve felaketin hakim olduğunu belirten Julia, "Her birimiz harekete geçmeliyiz. Buna karşı sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü hepimiz insanız ve onların yerinde bizler de olabilirdik." ifadelerini kullandı.

Julia, Avusturya hükümetinin İsrail'e verdiği sınırsız desteğin "utanç verici ve insanlık dışı" olduğunu vurguladı.

Gösteriye katılan Avusturyalı Sara ise Avusturya'nın tarafsız bir ülke olarak barıştan yana bir tutum sergilemesi gerektiğini ancak tamamen İsrail'in yanında yer aldığını ve buna tepki göstermek için gösteriye katıldığını söyledi.

Sara, Avusturya ve Almanya'nın geçmişlerinden ötürü çok daha açık bir şekilde soykırım karşıtı pozisyon almaları gerekirken, bu yaklaşımın hiçbir şekilde gösterilmediğini dile getirdi.

Batılı siyasetçilerin Ukrayna'daki savaşa başka, Gazze'de yaşananlara çok daha başka yaklaşımlar sergilediğine işaret eden Sara, "Bu tamamen çifte standart. Çünkü Rusya, Ukrayna'ya saldırdığında gayet açık bir şekilde eleştiriliyor. Ancak bunca sivil kurban, bir şekilde haklı görülebiliyor ya da savaş kaybı olarak görülebiliyor. Bu kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturyalı Betina da insan haklarının herkes için geçerli olduğunu, ülkeler arasında ayırım yapılamayacağını belirterek, "Gazze, gece gündüz bombalanıyor. 23 binden fazla insan hayatını kaybetti. Avusturya hükümetinden kimse buna karşı bir şey söylemedi. Hiç kimse ateşkes talebinde bulunmuyor. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.