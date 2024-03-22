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Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde VakıfBank'ın Desteğiyle İftar Programı Düzenlendi

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Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde VakıfBank'ın desteğiyle düzenlenen iftar programında siyaset, iş ve ekonomi dünyasının tanınmış isimleri bir araya geldi.

Türkiye'nin en eski temsilciliklerinden biri olan Viyana Büyükelçiliğinin konferans salonunda gerçekleştirilen iftara, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Hatun Demirer, VakıfBank International AG İcra Kurulu Başkanı Taner Ayhan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ceyhun, burada yaptığı konuşmada, iftar programının düzenlenmesindeki katkılarından ötürü VakıfBank International AG İcra Kurulu Başkanı Taner Ayhan'a teşekkür ederek, iftar sofralarının dostlukları, birlik-beraberliği pekiştiren önemli toplantılar olduğunu ifade etti.

Ceyhun, "İftarda farklı inançlardan insanların bir araya gelmesi, hoşgörü ve dostluğun güzel bir örneğidir. Bugün iftarımızı burada siz değerli konuklarımızla birlikte ifa etmek bize mutluluk veriyor." diye konuştu.

Müslümanlar için manevi duyguların yoğun yaşandığı bir dönem olan ramazan ayında sevgi, hoşgörü ve merhamet duygularının egemen olduğunu vurgulayan Ceyhun, "Tuttuğumuz oruçlar, ruhların ve bedenlerin arınmasını sağladığı kadar ihtiyaç sahiplerini de daha fazla hatırlamamıza vesile olur." dedi.

Ceyhun, hoşgörünün ve yardımlaşmanın giderek daha nadir hale geldiği bu dönemde, iftar sofralarının birleştirici rolüyle bu değerleri yaymaya yardımcı olduğuna işaret ederek,"Bu vesileyle, Türkiye ve Avusturya arasındaki her geçen gün daha da güçlenen ilişkilerin devamlılığını temenni ediyor, ilişkilerimizin bu müspet aşamaya gelmesine katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

VakıfBank International AG İcra Kurulu Başkanı Taner Ayhan da ramazanın birleştiriciliğine işaret ederek, bu ayın farklı güçlükler içerisinde olan insanları daha yakından anlama imkanı sunduğunu söyledi.

Ayhan, iki ülke ilişkilerinin karşılıklı saygı, anlayış ve diyaloga dayalı olduğunu belirterek, VakıfBank International AG olarak iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu katkı sağlamak ve daha fazla fırsatlar meydana getirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Programda ayrıca tanınmış ekonomist Christian Helmenstein da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, fırsat olanakları ve geleceğe yönelik ortak çalışma imkanlarını ele alan bir sunum yaptı.

Programda ayrıca Yeden Ensemble müzik grubu, tasavvuf musikisinden klasik eserler icra etti.

Kaynak: AA / Güncel

Ozan Ceyhun Türkiye Siyaset Ekonomi Viyana İftar Politika Güncel Haberler

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