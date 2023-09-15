Viyana'da Ermeni teröristlerin saldırılarını anlatan kitap tanıtıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 1975-1984 yıllarında Ermeni teröristlerin 3 Türk diplomata yönelik düzenlediği terör saldırılarının Almanca ve Türkçe anlatıldığı " Viyana'da Terör" isimli kitap tanıtıldı.

Avusturya Ulusal Suç Müzesi Müdürü ve tarihçi yazar Harald Seyrl tarafından kaleme alınan kitabı tanıtmak amacıyla Viyana Suç Müzesi'nde düzenlenen programa Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da katıldı.

Yazar Seyrl, Türkçe ve Almanca kaleme alınan kitapta döneme ait fotoğraf ve belgelerle ülkenin yakın suç tarihinde önemli bir yere sahip olan 3 terör eyleminin detaylı olarak işlendiğini ifade etti.

3 terör saldırısının unutulmaması için bu kitabı kaleme aldığını kaydeden Seyrl, "Kitabı hazırlarken, diplomatların yakınlarının duygularını incitebilecek materyalleri kullanmaktan kaçındık. Bu tabi çok tartışmalı bir durum, Sayın Büyükelçiyle bu hususta görüş alışverişinde bulunduk. Bu müzede de aynı yaklaşım içinde hareket ediyoruz, suçu basit ve önemsiz göstermekten kaçınarak, suçun korkunç yüzünü de göstermek istedik." dedi.

Seyrl, Avusturya suç tarihi açısından bu 3 saldırının en önemli yanının yaptıranların bilinmesine rağmen faillerinin hala yakalanamamış olması olduğunu söyledi.

Büyükelçi Ceyhun'a yakın ilgisi ve saldırının gerçekleştirildiği elçilik binasında olay yerinin yeniden fotoğraflanması gibi teknik hususlarda verdiği destekten ötürü teşekkür eden Seyrl, kitabın iki dilli yazılması sayesinde hem Türklerin hem de Avusturyalıların bu korkunç saldırılara ilişkin detayları okuyabileceklerini ifade etti.

Seyrl, kitabın, terörün çirkin yüzünü göstermek, gelecek nesillere bir uyarı ve her türlü terörü reddetmeyi hedeflediğini kaydetti.

Büyükelçi Ceyhun'dan Seyrl'e teşekkür

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "3 şehidimizin olduğu Viyana'da sayın Harald Seyrl'ın böylesine bir kitap yazması ve bu kitabın Türkçe ve Almanca olmasına bu derece özen göstermesi bizleri çok mutlu etti ve kendisinin bizlere gösterdiği bu yakınlık ve özel çaba bizleri ayrıca onore etti." diye konuştu.

Ceyhun, Seyrl gibi Avusturyalı dostların 3 şehit diplomatın unutulmaması için yaptıkları katkıdan ötürü burada yaşayan Türk vatandaşları adına kendisine teşekkür etti.