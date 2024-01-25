Üye Girişi
Haberler

AGİT Dönem Başkanı: Bu organizasyonun hayatta kalması için ne gerekiyorsa yapacağım

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

AGİT Dönem Başkanı ve Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Lan Borg, Ukrayna'da savaşın başlamasıyla, Rusya'nın AGİT içindeki tutumu nedeniyle bazı tıkanıklıkların yaşanmasına ilişkin 'Bu organizasyonun hayatta kalması için ne gerekiyorsa yapacağını' söyledi. Borg, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen basın toplantısında, AGİT'in 2024 Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Malta'nın önceliklerini anlattı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Lan Borg, Ukrayna'da savaşın başlamasıyla, Rusya'nın AGİT içindeki tutumu nedeniyle bazı tıkanıklıkların yaşanmasına ilişkin "Bu organizasyonun hayatta kalması için ne gerekiyorsa yapacağını" söyledi.

Borg, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen basın toplantısında, AGİT'in 2024 Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Malta'nın önceliklerini anlattı.

Önceliklerinin ilk sırasında Ukrayna'da süren savaşın olduğuna işaret eden Borg, gelecek hafta Kiev'e bir ziyaret yapacağını, burada Ukraynalı yetkilileri dinleyerek AGİT'in bu ülkeye yönelik yürüttüğü projelerin daha etkili olması ya da ihtiyaca yönelik çeşitlendirilmesi gibi hususların ele alınacağını belirtti.

Borg, Kuzey Makedonya gibi Malta'nın da dönem başkanlığında insan unsurunun ön planda olacağını, insan kaçakçılığı, siber suçlar, iklim değişikliği gibi konuların öncelikleri arasında yer alacağını vurguladı.

Ukrayna'da savaşın başlamasıyla Rusya'nın, AGİT içindeki işleyişe yönelik tutumu nedeniyle yaşanan sıkıntılara değinen Borg, Rusya'nın Malta'nın dönem başkanlığını desteklediğini, bunun ileride alınması gereken kararlara yönelik umut verici olduğunu dile getirdi.

Borg, ağustosta AGİT'in Genel Sekreteri dahil 4 önemli pozisyonuna yeni atamaların yapılması gerektiğini, ortak bütçe ve eylülde de sonraki yılın dönem başkanının belirlenmesi gibi önemli gündem başlıklarıyla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Bu organizasyonu hayatta tutabilmek ve işlevsel kılmak için ne gerekiyorsa yapacağım." dedi.

"Malta olarak pozisyonumuz kalıcı ateşkes çağrısına döndü"

Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtsız bırakan Borg, Orta Doğu'daki gelişmelere de değindi.

Borg, Malta olarak İsrail'in kendini savunma hakkını kabul ettiklerini ve destek verdiklerini ancak Gazze'de yaşananlara yönelik hassasiyetleri nedeniyle pozisyonlarını geliştirdiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Malta olarak pozisyonumuz kalıcı ateşkes çağrısına döndü. Çünkü çocuk, kadın ve yaşlıların hayatlarını kaybetmesi her zaman bu sayılar çok fazlaydı ancak bu yolla yardımların ulaşabileceğine inanıyoruz. Temel olarak masumların hayatlarını kaybetmesini izlemeyi durdurmak gerekiyor."

Kaynak: AA / Güncel

Ukrayna Rusya Malta Güvenlik Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 25 Ocak Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA 25 OCAK AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Malatya'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Gelinim Mutfakta Melahat Kimdir? Gelinim Mutfakta Melahat kaç yaşında, nereli? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title