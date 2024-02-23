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Arzu Balık Destanı müzikali Viyana'da sahnelendi

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Viyana Yunus Emre Enstitüsü ve Azerbaycan Kültür Merkezi'nin destekleriyle Viyana'da sahnelenen Arzu Balık Destanı müzikali, Türk, Azerbaycanlı, Macar ve diğer milliyetlere sahip sanatçıların oluşturduğu Öst Ensemble müzik topluluğu tarafından icra edildi. Müzikalde tatlı su balığının engellemelere rağmen özgürlüğe ulaşmak için gösterdiği çaba anlatılıyor.

"Arzu Balık Destanı" isimli müzikal, Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü ve Azerbaycan Kültür Merkezinin destekleriyle sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Viyana Müzik ve Gösteri Sanatları Üniversitesinin konser salonunda sahnelenen müzikal Türk, Azerbaycanlı, Macar ve diğer milliyetlere sahip sanatçıların oluşturduğu Öst Ensemble müzik topluluğu tarafından icra edildi.

Azerbaycan kökenli İranlı yazar Samed Behrengi'nin Küçük Kara Balık isimli eserinden esinlenerek sahnelenen müzikalde, ırmakta yaşayan bir tatlı su balığının engellemelere, zorluklara rağmen hedeflediği özgürlüğe ulaşmak için ortaya koyduğu çaba anlatılıyor.

Müzikalde tatlı su balığının macerası Azerbaycan Türkçesi ve Almanca anlatıldı.

Çeşitli dans gösterilerinin sergilendiği müzikalde Türkçe, Farsça, Makedonca ve Macarca eserler de seslendirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Azerbaycan Viyana Sanat Kültür Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

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