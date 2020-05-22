Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Seyyale ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Seyyale ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Seyyale ile telefonda görüştü
22.05.2020 00:05 | Son Güncelleme: 22.05.2020 00:05

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Seyyale ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

Bakan Çavuşoğlu, gün içerisinde Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile yaptığı telefon görüşmelerinde ise İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı İİT bünyesinde atılması gereken adımları ele almıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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