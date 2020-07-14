Çocuklarının geleceği için kayıt yaptıran velilerin mağduriyetlerine mağduriyet eklendi
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Çocuklarının geleceği için kayıt yaptıran velilerin mağduriyetlerine mağduriyet eklendi

Diyarbakır'da çocuklarını kayıt ettikleri özel okul yöneticileri tarafından dolandırılan bin 200 veli, bu kez de almadıkları hizmet nedeniyle banka tarafından borçlu bırakıldı.

Çocuklarının geleceği için kayıt yaptıran velilerin mağduriyetlerine mağduriyet eklendi
14.07.2020 13:03 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:07

Diyarbakır'da çocuklarını kayıt ettikleri özel okul yöneticileri tarafından dolandırılan bin 200 veli, bu kez de almadıkları hizmet nedeniyle banka tarafından borçlu bırakıldı. Bankanın önünde toplanıp basın açıklaması düzenleyen veliler, yetkililerin mağduriyetlerinin gidermesini istedi.

Diyarbakır'daki Maarif Okulları Mozaik Koleji, geçen yılın aralık ayından itibaren bu yıl için ön kayıt almaya başlamış, kimi velilerden okulun bir yıllık ücretini peşin alırken bir kısım velileri de bankaya gönderip hesap açtırarak kredi kullandırttı. İddia üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Özel Maarif Okulları Mozaik Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Merdoğlu, İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merdoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte veliler bu kez kendi rızaları olmadan okul tarafından kredi çekilen Kayapınar ilçesi Dicekent semtinde bulunan banka önünde toplanarak açıklama yaptı. Açıklama öncesi banka görevlileri ile görüşen veliler ardından kameraların karşısına geçti. Veliler adına açıklama yapan Ahmet Alkan, banka müdürü ile görüşme yapmak için ilgili bankanın önüne geldiklerini, banka müdürü ile yapmış oldukları görüşmede hukuki sürecin devam etmesi nedeniyle şu an için yapacak bir şey olmadığının kendilerine iletildiğini söyledi. Alkan, bankanın konuyla ilgili çalışmasının da sürdüğünü belirterek, "Veliler olarak mağduriyetimiz devam ediyor. Okulun velililere ve çocuklarımıza yaşatmış olduğu bu mağduriyet kabul edilebilir değildir. Hepimizin mağduriyeti devam ediyor ve bütün yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından veliler bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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