Kredi Kartı İşlemlerinde Azami Faiz Oranları Değişti

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkındaki 2020/16 sayılı Tebliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "131" ibaresi "189" şeklinde değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında tebliğ ile Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkındaki 2020/16 sayılı Tebliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "131" ibaresi "189" şeklinde değiştirildi.

Ayrıca aynı maddeye şu ibare eklendi:

"Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik çerçevesinde hesaplanan oranlar 16/3/2024 ile 31/3/2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Merkez Bankası'nca ilan edilerek uygulanır."