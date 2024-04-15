Görele Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Seçildi

Görele Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif başkanlığına Beytullah Öner seçildi.

Görele Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, Beytullah Öner, Bilal Hayta ve Reşit Keçeci başkanlığındaki listelerle seçime gidildi.

Yapılan seçim sonucunda 892 üyenin 621'inin oyunu alan Beytullah Öner, başkan seçildi. Bilal Hayta 172, Reşit Keçeci 88 oy alırken, 11 oyda geçersiz sayıldı.

Öner, yaptığı konuşmada, her daim esnafın yanında olacaklarını söyledi.

Üyelere teşekkür eden Öner, "Esnafımızla el ele vererek, gün geçtikçe gelişen kooperatifimizi daha da güçlendireceğiz. Başarılar günlük değil, yıllar boyu süregelen, işini iyi yapan, disiplinli, çalışkan, dürüst ekibin başarısı olduğu kadar Görele esnafı, sanatkarı ve şoförlerinin başarısıdır. Yani ekip başarısıdır." dedi.

Öner başkanlığındaki kooperatif yönetimi, Akın Yılmaz, Semin Aydın, Erkan Gökdemir ve Mehmet Çalık'tan oluştu.