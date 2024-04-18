23 Nisan bankalar tatil mi? 23 Nisan bankalar açık mı, çalışıyor mu? 23 Nisan'da İş Bankası, Garanti, Vakıf Bank, Ziraat Bankası açık mı?

23 Nisan bankalar tatil mi? Sorusu, bankadan hizmet alacak olan vatandaşların araştırma konusu oluyor. İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Halkbank, Akbank, Vakıf Bank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Denizbank, Finansbank, ING Bank'ın 23 Nisan'da açık olması durumu araştırılmakta. Peki, 23 Nisan bankalar tatil mi? 23 Nisan bankalar açık mı, çalışıyor mu?

23 NİSAN BANKALAR TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacaktır. Buna göre 23 Nisan'da İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Halkbank, Akbank, Vakıf Bank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Denizbank, Finansbank, ING Bank kapalı olacaktır.

23 NİSAN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 23 Nisan Çarşamba günü noterler, bankalar, eczaneler, borsa, belediyeler, kaymakamlıklar ve diğer tüm kamu kurumları kapalı olacak. Okullar ve üniversitelerde benzer şekilde eğitim faaliyetlerine ara verecek.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da resmi tatiller arasında yer alıyor. 23 Nisan 2024 Salı günü tatil günüdür, okullar kapalı olacak. Okulda eğitim 24 Nisan Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.