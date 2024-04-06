Afyonkarahisar'da düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, tefecilik yaparak haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışmasında 46 kredi kartı, 27 senet, 5 çek defteri, 4 çek ve 1'i kurusıkı 3 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi, şüpheli Y.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ele geçirilen çek ve senetlerin değerinin 6 milyon 129 bin 500 lira olduğu belirtildi.