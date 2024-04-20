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Yeni Nesil OLED Ekranlı Kredi Kartı Tanıtıldı

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Sentry Enterprises tarafından tanıtılan Radiance adlı OLED ekranlı kredi kartı, kullanıcılara yeni bir alışveriş deneyimi sunmayı vaat ediyor. Kartın ekranı sadece ödeme süreçlerinde aktif olabiliyor ve ek güvenlik önlemleri sunuyor. Ayrıca bankaların reklamlarını da gösterebilen kartın, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılması bekleniyor. Kart temassız ödemelerde ekran parlaklığını artırarak hatalı işlemlerin önüne geçiyor. Radiance, VISA ve Mastercard ile tam entegre çalışacak şekilde tasarlandı ve yakın bir zamanda piyasaya sürülecek.

Yeni nesil bir alışveriş deneyimi sunmayı vaat eden OLED ekranlı kredi kartı gündeme oturdu. Bu alanda dünyada ilk olduğu söylenen ürünün, rakiplerine göre önemli iyileştirmeler sunduğu belirtiliyor. Radikal girişimleriyle bilinen Sentry Enterprises firması tarafından resmen tanıtılan cihaza Radiance ismi verildi. Kredi kartının ekranını ise tecrübeli şirket Konica Minolta üretecek. Ancak bu ekran yalnızca ödeme gibi kritik süreçlerde aktif olabiliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

OLED ekranlı kredi kartı büyük ilgi topladı

Ekrana sahip olmasıyla emsallerinden belirgin şekilde ayrılan cihazın, kullanıcılar için ek güvenlik önlemleri de sunacağı konuşuluyor. Fakat bu sürecin nasıl işleyeceği hakkında ayrıntılı bir bilgi verilmedi. Ayrıca ekranda, kartın bağlı olduğu bankanın logosunun da olacağı açıklandı. Böylece bankalar da kendi reklamlarını yapabilecekler. Bu ekranın önümüzdeki dönemde oldukça yaratıcı pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde de kullanılması bekleniyor.

Ek olarak, kart temassız bir ödeme cihazına yaklaştırıldığında ekran parlaklığını artıracak. Kullanıcılar da bu sayede hatalı bir işlem yapmaktan kurtulacaklar. Radiance'ın VISA ve Mastercard ile tam entegre şekilde çalışacağını hatırlatalım. NFC alıcısına sahip olan ürün pile de ihtiyaç duymuyor. Oldukça yakın bir zamanda piyasaya sürüleceği söylenen kart, sektörde taşları yerinden oynatabilir.

Kartlı ödemelerde astronomik sıçrama!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni kredi kartı beklenen ilgiyi görebilecek mi? Siz ne kadar sıklıkta kredi kartı kullanıyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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