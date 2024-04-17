Brezilya'da bir kadın, hayatını kaybeden amcasını bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı. Durumu fark eden banka yetkilileri polise haber verirken, o anlara ilişkin görüntüler dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Brezilya'da ölü amcasına kredi çektirmeye çalıştı! Brezilya ölü amca olayı nedir? Detaylar haberimizde...

BREZİLYA'DAKİ OLAY NE?

Brezilya'da bir bankada cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcıların büyük bir kısmı daha önce böyle bir olayı ne duyup ne de gördüklerini ifade etti.

ÖLÜ AMCASINA KREDİ İÇİN İMZA ATTIRMAYA ÇALIŞTI

Hayatını kaybeden amcasını bankaya getiren genç bir kadın, kredi çekmeye çalıştı. Tekerlekli sandalyedeki adamın ölü olduğunu fark eden yetkililer derhal durumu polise haber verdi.

OLAY NASIL FARK EDİLDİ?

Banka yetkililerin sert tepki gösterdiği kadın kısa sürede yakalanırken, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde bankacıları kandırmaya çalışan kadının amcasına yaşıyor izlenimi vermek için epey çaba sarf ettiği görülüyor.