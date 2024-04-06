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Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yönteminde değişikliğe gitti. Söz konusu oranın, aylık referans orana 55 baz puan yerine 114 baz puan eklenerek belirlenmesine karar verildi. Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e yükseldi.

Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi

KREDİ BÜYÜMESİNE GÖRE MENKUL KIYMET TESİSİNE İLİŞKİN UYGULAMA SONLANDIRILDI

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldı. Menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir"

AKDİ FAİZ NEDİR?

Akdi faiz; kredi kartının dönem borcu ödendikten sonra uygulanan bir faiz türüdür. Eğer kredi kartı borcunuzun yalnızca asgari tutarını öderseniz, geriye kalan borç üzerine akdi faiz uygulaması yapılmaktadır.

Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi

SİNYALİ BAKAN ŞİMŞEK VERMİŞTİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bir yılda krediler yüzde 50'nin, kredi kartlarıysa yüzde 150'nin üzerinde büyümüştü. Enflasyon Raporu 2024 Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından konuşan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kredi kartlarına düzenlemelerin gündemde olduğunu söylemişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kredi kartları için düzenleme sinyali vermişti: "Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz. Başkasının parasıyla, krediyle, kartla zenginlik olmaz."

NE OLMUŞTU?

Kredi kartı kullanımını sınırlama kapsamında daha önce azami taksit sayısı 12'den üçe indirilmişti. Nakit avans limiti de yüzde 25'e düşürülmüştü. Sonra da nakit avans faiz oranı yüzde 4.42'den yüzde 5'e çıkarılmıştı. Bugün de aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e yükseldi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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Yorumlar (8)

burak sencanli:

Elinizden geleni ardınıza koymayın aldığınız ders yetmemiş belli

137
8
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Pompei Müftüsü:

Herkes biliyor ki bu ülkede milyonlarca insan belkide 1 senelik maaşını kartla yedi bir şekilde dönmeye çalışıyorlar göz göre göre kıyım var yine faturayı gariban ödüyor

116
4
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Metehan Eryilmaz:

Ekonomi yine bize doğru büyüyo :)

93
1
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TURGAY EVRAN:

Böyle devam edin vatandaş sizi daha beter iper sabır

54
0
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uCube :

Arkadaş bırakın insanların bari market alışverişini 1 ay ertelemeli alıyor ona dokunmayın yahu. Böyle yaparak ekonomo mi düşüyor yani? ;))

52
0
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cemil adıyaman:

bravooo fakirin tek umudunu da elinden aldınız bravooo size

17
1
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Uğur Çetin:

Ekonomik krizin faturasını vatandaşa kesiliyor

17
1
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yiğit dönmezbn.:

Tamam güzel borcun nasıl ödeneceği ile ilgili çalışma var mıdır

13
0
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