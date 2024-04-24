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Korhan Berzeg kimdir? Korhan Berzeg nerede ölü bulundu, ne oldu?

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında insana ait olduğu düşünülen iskelet parçaları bulundu. Kemiklerin yanında elbise parçaları ve kredi kartları da tespit edildi. Savcılığın ve jandarmanın olay yerindeki incelemesi ve DNA testinin ardından olayın sırrı gün yüzüne çıkacak.

Türkiye'nin tanıdığı kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme yaşandı. Bugün Berzeg'in evine 5 kilometre mesafede ormanlık alanda insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları ve eşyalar bulundu. Peki, Korhan Berzeg kimdir? Korhan Berzeg nerede ölü bulundu, ne oldu?

KORHAN BERZEG KİMDİR?

Korhan Berzeg 1940 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) profesör olarak ekonomi üzerine öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra ABD'ye giderek Dünya Bankası'nda görev yapıp emekli oldu. Korhan Berzeg aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üniversitede hocasıydı.

Korhan Berzeg kimdir? Korhan Berzeg nerede ölü bulundu, ne oldu?

KORHAN BERZEG BULUNDU MU?

Olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı. Olay yerinden alınan parçalar Adli Tıp Kurumu morguna gönderilerek parçaların Korhan Berzeg'e ait olup olmadığı tespit edilecek. Savcılığın ve jandarmanın olay yerindeki incelemesi ve DNA testinin ardından olayın sırrı aydınlanacak. İskeletin yanında elbise parçaları ve kredi kartları da bulundu.

Korhan Berzeg kimdir? Korhan Berzeg nerede ölü bulundu, ne oldu?

CESET KORHAN BERZEG'E Mİ AİT?

Balıkesir Valiliği, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valilik, kemik parçalarının yanında bulunan banka ve kimlik kartlarının Berzeg'e ait olduğunu bildirdi.

Korhan Berzeg kimdir? Korhan Berzeg nerede ölü bulundu, ne oldu?

NE OLMUŞTU?

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği Tina ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg için İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg'i ve köpeğini arayan ekipler herhangi bir ize rastlayamamıştı.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

Korhan Berzeg Balıkesir İnceleme Jandarma Ekonomi Gönen Gündem 3.Sayfa Gündem Magazin Yaşam Haberler

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