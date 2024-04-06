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Genesis, 32 Bin Bitcoin Satın Alımı Gerçekleştirdi

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İflas sürecindeki Genesis, New York İflas Mahkemesi'nin onayıyla Grayscale Bitcoin Trust hisselerini satarak elde ettiği gelirle 32 bin Bitcoin satın aldı, bu stratejik hamle şirketin kripto varlık portföyünü güçlendirdi.

Genesis, Bitcoin Edinmeye Devam Ediyor

Kripto kredi kuruluşu Genesis'in iflas süreci devam ediyor. Bir iflas süreci üzerinde ilerlemeye devam eden Genesis, Grayscale Bitcoin Trust'ından (GBTC) elde ettiği gelirle 32 bin Bitcoin satın aldı. New York İflas Mahkemesi'nin Şubat ayında verdiği onayla gerçekleşen bu alım, Genesis'in GBTC'den yaklaşık 36 milyon hisse satmasına izin vermesiyle mümkün oldu. 2 Nisan'da tamamlanan satış işlemi, 2,2 milyar dolarlık bir Bitcoin yatırımı anlamına geliyor.

Genesis, elde ettiği bu büyük Bitcoin miktarını öncelikle Gemini Earn alacaklıları arasında dağıtacak. Şirket, Ethereum Trust ve Ethereum Classic Trust'tan da ek hisse satışı için mahkemeden izin almıştı. Bu satışlardan elde edilen gelir, diğer alacaklılara ve şirketin yeniden yapılandırma planına fon sağlayacak.

Genesis'in bu hamlesi, kripto para piyasasında yankı uyandırdı. Uzmanlar, bu yatırımın Genesis'in iflas sürecini hızlandırabileceğini ve alacaklılara daha fazla geri ödeme sağlayabileceğini düşünüyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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