AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da üniversite öğrencileriyle iftarda buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumunda kalan üniversite öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Yurttaki iftara Karaaslan'ın yanı sıra 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da katıldı.

Karaaslan, öğrencilerle sohbet ederek, idarecilerden yurt ve öğrenciler ile ilgili bilgi aldı.