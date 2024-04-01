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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj

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CHP'nin damga vurduğu 31 Mart seçimlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" mesajını paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya şöyle devam etti; "Eylül 2023'te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

"TASARRUFU ÖN PLANDA TUTACAĞIZ"

Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız.

"VERİMLİLİK VE REKABET GÜCÜ ARTIŞI SAĞLAYACAĞIZ"

OVP'de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız.

"AZİMLİYİZ, KARARLIYIZ, BAŞARACAĞIZ"

Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Mehmet Şimşek Finans Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (1)

Sayruscx:

Neyi başaracaksınız Mehmet şimşek dün cevabı almadınızmı insanlar istemiyor artık sizi bşttiniz hala konuşuyorsunuz

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