Temizlik İşçisi Bulduğu Cüzdanı Sahibine Ulaştırdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde temizlik işçisinin çalışırken bulduğu, içerisinde bir miktar para olan cüzdan sahibine ulaştırıldı.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Mukadder Kelleci, Mahmutlar Mahallesi'nde temizlik yaparken cüzdan buldu.

Kelleci, içerisinde bir miktar para, ehliyet, kimlik ve kredi kartları olan cüzdanı, sahibine ulaştırılmak üzere Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Sinan Kelleci'ye verdi.

Yapılan çalışmalarda sahibi bulunan cüzdan, belediye görevlilerince teslim edildi.

Belediye ekipleri ve cüzdan sahibi örnek davranışından dolayı Kelleci'ye teşekkür etti.