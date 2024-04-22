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Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları Iğdır'da başladı

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Bu yıl 13 branşta 35'incisi düzenlenen 'Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları' Iğdır'da başladı. Iğdır Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 8 ilden 14 takım ve 168 sporcu katılıyor. Turnuva sonunda birinci olan takımlar Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

Bu yıl 13 branşta 35'incisi düzenlenen "Kredi ve Yurtlar Spor Olimpiyatları"nın Iğdır'daki Voleybol Bölge Elemeleri grup maçlarıyla başladı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından Iğdır Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 8 ilden 14 takım ve 168 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, yurtlarda barınan öğrencilerin sporu bir yaşam tarzı haline getirmelerini, dostluk ve kardeşlik ruhuyla yarışarak yeni arkadaşlar kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla çeşitli branşlarda turnuvalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Beden ve ruh sağlıklarını koruyarak geliştirmek, serbest zamanlarını olumlu değerlendirmelerine katkı sunarak, kötü alışkınlıklardan uzak durmalarını sağlamak, bilim, sanat ve spor ilerlemelerini işitiyoruz. Çünkü bilimin, sanatın, sporun birleştirici gücü olduğuna inanıyoruz. Ben tüm katılımcı sporcuları ve hocalarına başarılar diliyorum." dedi.

Sporculardan Gültekin Durmaz da turnuvaya Kars'tan geldiğini anlatarak, "Takım olarak çok iddialıyız ve birinci olacağımızdan da eminiz. Bu tür turnuvaların bizleri kaynaştırdığını ve daha çok arkadaş bulmamızda bizlere avantaj sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şahin'in kullandığı servisle turnuva başladı.

Tek devreli lig usulüne göre yapılacak olan turnuva 27 Nisan'da sona erecek. Organizasyonda birinci olan takımlar, Kırşehir'de yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: AA / Spor

Kazım Karabekir Türkiye Iğdır Spor Turnuva Spor Güncel Haberler

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