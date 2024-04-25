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Muş'ta İller Arası Masa Tenisi Turnuvası Başladı

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Muş'ta düzenlenen Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 27. İller arası Masa Tenisi Turnuvası Bölge Grup Elemeleri, 60 sporcunun katılımı ile başladı. Turnuvanın sonunda gruplarını finale çıkaracak olan takım Türkiye finallerinde eleme oynamaya hak kazanacak.

Muş'ta Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 27. İller arası "Masa Tenisi Turnuvası Bölge Grup Elemeleri" 60 sporcunun katılımı ile başladı.

Yeni spor salonunda düzenlenen masa tenisi turnuvasına; 9 ilden 60 sporcunun katılımı ile başladı. 4 gün sürecek olan turnuvanın sonunda gruplarını finale çıkaracak olan takım Türkiye finallerinde eleme oynamaya hak kazanacak. Turnuvaya; Muş, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Van, Bayburt, Ağrı. Iğdır, Kars'tan sporcular katıldı.

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, "Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün organizasyonunda, 24-27 Nisan tarihleri arasında 27'nci Masa Tenisi Grup Birinciliği ev sahipliğimizde başladı. Burada 9 ilimizden yaklaşık 60 sporcumuz masa tersinde ter dökecek. İnşallah burada elde edilen başarılar neticesinde Türkiye finaline gidecek olan gençlerimize başarılar diliyorum. Geçen günlerde güreşte ev sahipliği yaptık, bugün burada masa tenisine ev sahipliği yapıyoruz. Spor salonlarımız tamamen çevre illerden gelen öğrencilerimize hem bölge birincilikleri, hem Türkiye şampiyonalarında ev sahipliği yapmaya hazır. Burada birçok misafirimizi de ağırlıyoruz. Burada ter dökecek olan sporcularımız çevre illerimizin yurtlarında kalanlardır. Dün bizim sporcularımız Iğdır'da voleybolda ter dökmüşlerdi. Ben katılım sağlayan tüm illerimize teşekkür ediyorum. Gelen bu ekipler ilin ekonomisine de katkı sağlamaktadırlar. Bu vesileyle yaptığınız turnuvalar da önem arz etmektedir" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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