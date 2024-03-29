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Özgür Karabat: "İşinize Gelince Faiz Haram Diyorsunuz. Çiftçiden Alınca mı Helal Oluyor?"

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Enflasyonla mücadele eder gibi yapan AKP, yine bir skandala imza attı. Çiftçilerin sabit faizle kullandıkları Çiftçi Destek Kredileri, esnek faize çevrildi. Üstelik Ziraat Bankası bunu yaparken çiftçilere haber bile vermedi. Çiftçinin yüzde 10-20 seviyelerinden çektiği kredi faiz oranı, yüzde 52'yi aştı. Çiftçiler kredi taksit ödemeleri yaparken şok oldular. İşinize gelince faiz haram diyorsunuz. Çiftçiden alınca mı helal oluyor" dedi.

CHP Genel Saymanı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Çiftçi Destek Kredisi faiz oranlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çiftçilere verilen destek kredilerine uygulanan faizlerin sabit faizden esnek faize çevrildiğini belirterek, pek çok çiftçinin bu nedenle mağdur olduklarını ifade etti. Yapılan değişiklik nedeniyle iktidarı eleştiren Karabat şunları söyledi:

"Enflasyonla mücadele eder gibi yapan AKP, yine bir skandala imza attı. Çiftçilerin sabit faizle kullandıkları Çiftçi Destek Kredileri, esnek faize çevrildi. Üstelik Ziraat Bankası bunu yaparken çiftçilere haber bile vermedi. Çiftçinin yüzde 10-20 seviyelerinden çektiği kredi faiz oranı, yüzde 52'yi aştı. Çiftçiler kredi taksit ödemeleri yaparken şok oldular. Esnek faize geçildiği ve yüksek faizle ödeme yapmaları gerektiği çiftçilere söylendi. Peki, geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçi kredisini duyururken ne demişti? 'İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'ni uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Bu krediyi çiftçilerimiz, hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcamaları için kullanabilecekler. Böylece çiftçilerimiz gelir elde edemedikleri dönemdeki ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecekler. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır.' Gıda enflasyonu, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) oldukça üzerindedir. Halkın en az yüzde 80'i gıda enflasyonundan etkilenirken tarımda maliyetlerin düşürülmesi gerekmektedir. Ancak AKP, yüksek faizlerle çiftçinin maliyetlerini artırıyor. Her zaman vurguluyoruz: Halkın ana tüketim ürünlerinde maliyetlerin düşürülmesi gerekiyor. Vatandaşlar niteliksiz ve sağlıksız beslenmek zorunda kalıyor. İşinize gelince faiz haram diyorsunuz. Çiftçiden alınca mı helal oluyor?"

Kaynak: ANKA / Güncel

Özgür Karabat Tarım Politika Ekonomi Güncel Haberler

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