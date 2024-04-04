Çin Kalkınma Bankası Tarım Arazi Geliştirme Desteğini Artırdı

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin'in önde gelen politika bankalarından biri olan Çin Kalkınma Bankası, bu yıl ülke genelinde tarım arazilerinin geliştirilip korunmasının yanı sıra arazi verimliliğine yönelik finansal desteğini artırdı.

2024'ün ilk çeyreğinde 2,59 milyar yuan (yaklaşık 365 milyon ABD doları) tutarında tarım arazisi geliştirme amaçlı özel kredi veren banka, bir önceki yılın aynı döneminde verdiği tutarı iki kattan fazla artırmış oldu.

Banka son yıllarda tahıl güvenliğini ve tarım ürünlerinin istikrarlı tedarikini güvence altına almak amacıyla, Çin'in önde gelen 13 tahıl üretim bölgesinde yüksek standartlı tarım arazisi geliştirme ve güncelleme çalışmaları için orta ve uzun vadeli finansal destek sağladı.

Banka, bir sonraki aşamada kırsal bölgelerde altyapı ve tarım sektöründe bilimsel ve teknolojik inovasyon gibi kilit alanlarda kapsayıcı finansal desteğini güçlendireceğini kaydetti.