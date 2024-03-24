Emekliler ve EYT'liler Kredi Kartlarını Ödeyemez Hale Getirildi

Eyt ve Tüm Emekliler ve Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi, "Son bir iki yıl içerisinde artık her şeyi kısarak kredi kartlarını da ödeyemez hale getirildik" dedi.

Emekli ve Eyt'lilerin hak talepleriyle ilgili ortak hareket etme kararı alan sendika, dernek ve platform üyeleri bugün Ankara'da basın toplantısı düzenledi. EYT ve Tüm Emekliler Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi yaptığı açıklamada, emeklilerin ve EYT'lilerin insanca yaşam hakkı için mücadele verdiklerini belirterek, 2002 yılından bu yana emeklilerin alım gücünün giderek düştüğüne dikkat çekti. Lastikçi, "Biz emekliler satın alma gücümüzün düştüğünü bizzat yaşamımızdan biliyoruz. Gerçekten çok zorlanmaya başladık. 2002 tarihinde en düşük emekli aylığımız 257 TL iken, asgari ücret 184 TL idi. Günümüzde yani 2024 de ise en düşük emekli aylığımız 10 bin TL iken asgari ücret 17 bin 2 TL. Halbuki BİSAM'a göre açlık sınırı 15 bin TL'yi aştı, yoksulluk sınırı ise 52 bin TL'ye yaklaştı. Sadece asgari ücretle yaptığımız kıyaslama ile biz emeklilerin maaşlarının zaman içerisinde ne kadar düştüğünü ve son 1-2 yıl içerisinde de artık her şeyi kısarak, kredi kartları ile ayakta durmaya çalıştığımızı, bankaların verilerinde de görüleceği üzere kredi kartlarını da ödeyemez hale getirildik" diye konuştu.

Lastikçi, emeklilerin taleplerini de şöyle sıraladı:

"Emekli aylıkları iyileştirilerek uluslararası standart ve normlara uygun hale getirilmeli. Aylık bağlama oranları 2000 yılı öncesine döndürülmeli. Güncelleme kat sayısında milli gelir artışından pay verilmelidir. En düşük emekli kök maaşı, en düşük memur maaşından az olmamalıdır. Temel gıda maddeleri ile elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar nedeniyle düşen, satın alma gücümüzde meydana gelen kaybın telafisi için seyyanen 12 bin TL zam yapılmalıdır. Gerçek bir intibak yasası acilen çıkarılarak, 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekliler arasındaki maaş eşitsizliği giderilmelidir. Emekli maaşlarından kesilen muayene, ilaç vs tüm sağlık kesintilerine son verilsin. Emekli maaşlarının yatırıldığı kamu veya özel bankalar, maaş promosyonlarını günün koşullarına göre değerlendirmeli. Her yıl bir maaş artışına göre promosyonları güncellemelidir."