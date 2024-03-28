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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır

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31 Mart seçimlerinin ardından ortaya çıkacağı iddia edilen bir senaryo gündem yarattı. Hükümetin IMF ile anlaştığı ve bu yüzde emekli maaşlarına zam yapılmadığı öne sürüldü.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu haber çeşitli basın yayın organlarında yer alırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamayla iddiayı yalanladı.

"MESNETSİZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarındaki "Hükümet IMF ile anlaştı, seçimden sonra ortaya çıkacak" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi;

" Türkiye'nin IMF ile herhangi bir kredi anlaşması yapması söz konusu değildir. Türkiye'nin ekonomi programı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır

Kaynak: AA / Güncel

Hükümet Türkiye Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Erkan ŞENER:

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

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Heyy Heyyy:

gerçek değldir dedilerse kesin GERÇEKTİR

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VATANSEVER:

imf borç istiyor veriyoruz. Var ol reiss

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Beyö 4'lü:

Ateş kim

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ekaf paseh:

seçimden sonra bakacazzz

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sade vatandaş:

dezenformasyon nedir enformasyon nedir yabancı kelimeler anlaşılmayan karışık cümleler ...bir şey bildiğini sananların karşısındaki ancak cahil ve bilgisiz olanlarına yalanlarını yutturmak için kullandıkları takdikdir öyle olmasa size hiç bir kimse benden önce buzdolabı ambulans tencere tava yoktu demeye cesaret edemezdi

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Özkan Bulut:

Anlaştı ama nasıl anlaştı amma safsiniz ha IMF ye borç vereceğiz yüzde kırk faizle Avrupa batık zaten

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Dr.Kimbel:

IMF ye bir sürü borc var belki borcu ertelediler

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Şenol Dogan:

mecburen gideceksiniz ekonomi berbat

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