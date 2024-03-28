Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Hükümetin IMF ile anlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır

31 Mart seçimlerinin ardından ortaya çıkacağı iddia edilen bir senaryo gündem yarattı. Hükümetin IMF ile anlaştığı ve bu yüzde emekli maaşlarına zam yapılmadığı öne sürüldü.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu haber çeşitli basın yayın organlarında yer alırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamayla iddiayı yalanladı.

"MESNETSİZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarındaki "Hükümet IMF ile anlaştı, seçimden sonra ortaya çıkacak" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi;

" Türkiye'nin IMF ile herhangi bir kredi anlaşması yapması söz konusu değildir. Türkiye'nin ekonomi programı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."