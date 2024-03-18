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Malatya İş Dünyası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na Taleplerini İletti

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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Malatya'da STK buluşması programlarına katıldıklarını belirterek, burada Malatya iş dünyasının beklentileri ile ilgili dosyayı kendilerine teslim ettiklerini söyledi. Karademir, kredi ve finansman sıkıntısı, kredi oranlarının düşürülmesi ve yerinde dönüşüm için verilen kredi ve hibe desteğinin güncellenmesi taleplerini ilettiklerini ifade etti.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Malatya'da STK buluşması programlarına katıldıklarını belirterek, burada Malatya iş dünyasının beklentileri ile ilgili dosyayı kendilerine teslim ettiklerini söyledi.

Şuanda Malatya'da iş dünyasının en büyük sıkıntısının kredi ve finansman sıkıntısı olduğunu aktaran Karademir, "Bankalar iş dünyasına deprem bölgesinde krediye ulaşma noktasında sıkıntı çıkarıyor. Bunu Cumhurbaşkanı yardımcımıza ilettik. Ayrıca Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da kredi oranlarının daha düşük olarak iş dünyasına verilmesini yineledik. Burada iş dünyasında bulunan arkadaşlarımız, esnaf olsun, tüccar olsun, sanayici olsun deprem bölgesindeki iş dünyasının diğer şehirlerle aynı kategoriye konulmamasını ve 3 yıl boyunca pozitif ayrımcılık yapılmasını istedik" ifadelerine yer verdi.

Yine deprem bölgesinde yüzde 15 ile 20 faiz oranı ile kredi verilmesini de talep ettiklerini ifade eden Karademir, "Bu şekilde kredi verilirse buradaki iş dünyasındaki arkadaşlarımız en azından işlerinde şu dönemde biraz daha sıkıntısız bir şekilde devam edeceklerdir. Bu şekilde iş dünyasının sıkıntıları giderilmez ise burada ciddi göçlerinin de olduğunu, esnafın sanayicinin tüccarın artık dayanamayacak gücünün olduğunu bizzat kendisine ilettik. Cumhurbaşkanı Yardımcımız da bununla ilgili gereken çalışmaları yapılacağını belirtti" dedi.

Yine sundukları dosyada yerinde dönüşüm için verilen kredi ve hibe desteğinin de güncellenmesi taleplerini ilettiklerini söyleyen Karademir, "Yerinde dönüşüm için verilen paranın 750 bin hibe 750 bin TL kredi olmak üzere sağlanan 1,5 milyon TL desteğin tekrardan güncellenmesini istedik. Bu rakamın piyasa şartları göz önünde bulundurularak en az 2,5 milyon TL yapılmasını bizzat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a aktardık" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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