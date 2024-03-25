Kartlı ödemelerde rekor artış: 1 trilyonu buldu

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla şubat ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 152 artarak 1,01 trilyon lira oldu.

KREDİ KARTI SAYISI 120 MİLYONU GÖRDÜ

BKM, verilerinde şubat ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 120,4 milyon, banka kartı sayısı 191,2 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 91,8 milyona çıktı.

Geçen yılın şubat ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 18, banka kartı sayısında yüzde 11, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 23'lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise yüzde 15 artarak 403,4 milyona ulaştı.

ÖDEMELERDE YÜZDE 152'LİK ARTIŞ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla şubatta yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 152 artarak 1,01 trilyon lira oldu. Ödemelerin 843,1 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 150,3 milyar lirasında banka kartları, 19 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Ödemelerde büyüme oranı, kredi kartlarında yüzde 166, banka kartlarında yüzde 94, ön ödemeli kartlarda ise yüzde 184 oldu.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla şubatta yapılan toplam ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 1,36 milyar oldu. Ödemelerin 763,3 milyon adedi kredi kartları, 491,1 milyon adedi banka kartları, 106,6 milyon adedi ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Ödeme sayılarında geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı kredi kartlarında yüzde 41, banka kartlarında yüzde 27, ön ödemeli kartlarda ise yüzde 79 olarak kayıtlara geçti.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEMELER 300 MİLYARA YAKLAŞTI

İnternetten kartlı ödemeler ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 177 artarak 294 milyar liraya yaklaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 26 oldu.

İnternetten kartlı ödeme sayısı yüzde 39 artarak 203 milyona yükselirken, internetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 15 olarak gerçekleşti.

4 ÖDEMEDEN 3'Ü TEMASSIZ

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artarak 856,9 milyon oldu. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 188 yükselişle 290,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Şubatta mağaza içi yapılan her 4 kartlı ödemeden 3'ü temassız gerçekleşti.