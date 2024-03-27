S&P Global Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

S&P Global, Türkiye'nin 2024 yılına ilişkin büyüme tahminini değiştirdi. Kuruluş, büyüme tahminini 2024 için yüzde 2,4'ten yüzde 3'e yükseltti.

2024 VE 2025 İÇİN YÜKSELTİLDİ, 2026 İÇİN DÜŞÜRÜLDÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, ABD ile gelişmekte olan piyasalar için ikinci çeyrek ekonomik görünüm raporlarını yayımladı. ABD ekonomisine dair raporda, iş gücü piyasasının sağlam kalması nedeniyle ABD'de ekonomik büyümenin 2024'te yüzde 2,5 olmasının beklendiği ifade edildi.

Türkiye'ye ilişkin büyüme tahmini 2024 için yüzde 2,4'ten yüzde 3'e ve 2025 için yüzde 2,7'den yüzde 3'e yükseltildi. Öte yandan, Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentisi 2026 için yüzde 3'ten yüzde 2,8'e çekildi.