AK Partili başkandan eski AK Partili başkana borç tepkisi
Ak Parti'den Ak Parti'ye geçen Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Sami Er, belediyenin 17 milyar 80 milyon TL'lik borç devraldığını söyledi. Er, "Göreve geldiğim gün maaş ödemesi yapmam gerekiyordu ve 85 milyon kredi çekerek personel maaşını ödedik" dedi.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Malatya Belediye Başkanlığı seçimleri yüzde 48.97 oyla Sami Er kazandı. Malatya Belediye Başkanı Sami Er, AK Partili bir önceki başkan Selahattin Gürkan'dan 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL borçla belediyeyi devraldıklarını açıkladı.
PERSONEL MAAŞLARINI ÖDEMEK İÇİN 85 MİLYON TL KREDİ ÇEKTİ
Şeffaf bir belediyecilik yapacaklarını söyleyen Er, göreve geldiği gün personel maaşlarının ödenmesi gerektiği ve bunun için 85 milyon TL kredi çektiklerini söyledi.
"GAYRİMENKULLERDEN BAZILARINI SATMAYI DÜŞÜNDÜK ANCAK SATILACAK GAYRİMENKUL YOK"
Er, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "6 Şubat depreminden sonra ayağa kalkmamız gerekiyor. Bunun için gerekirse Ankara'nın yollarını aşındıracağız ve Malatya'yı ayağa kaldıracağız. Belediyemizin borçları ile ilgili çeşitli söylemler yer aldı. O nedenle tüm borçları sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak görevimiz. Belediyeyi 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 Türk Lirası borçla devraldık. Göreve geldiğim gün maaş ödemesi yapmam gerekiyordu ve 85 milyon kredi çekerek personel maaşını ödedik.
Kaynak bulup borcu en aza indirmek adına yeni yapılan Buğday ve Şire Pazarı'nda bulunan gayrimenkullerden bazılarını satmayı düşündük ancak satılacak gayrimenkul olmadığını gördük. Buğday ve Şire Pazarı'nda belediyeye kalan sadece yol, meydan ve yer altında 97 tane depo. Borcu hafifletecek bir kaynak bulamadık maalesef"
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis toplasında paylaşılan güncel borç rakamları şu şekilde:
- BÜYÜKŞEHİR: 12 milyar 138 milyon 933 bin TL
- MASKİ: 3 milyar 631 milyon 872 bin TL
- MESTON: 581 milyon 840 bin TL
- ESENLİK: 361 milyon 381 bin TL
- MOTAŞ: 307 milyon 668 bin TL
- BELSOS: 10 milyon 764 bin TL
- MEGSAŞ: 28 milyon 337 bin TL
- KÜLTÜR A.Ş: 18 milyon 195 bin TL
- MAKLİDAŞ: 1 milyon 50 bin TL