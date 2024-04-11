MarginFi, Kurucu Ortak Pavlovsky'nin Ayrılışı Sonrası Büyük Bir Sermaye Çıkışı Yaşadı

Kripto kredi verme platformu MarginFi, kurucu ortağı Edgar Pavlovsky'nin görevi bırakmasıyla zor günler geçiriyor. Edgar Pavlovsky'nin ayrılığıyla birlikte şirket, büyük bir mali çıkışla karşı karşıya kaldı.

Pavlovsky'nin Ayrılığı Platformdan Büyük Çıkışa Neden Oldu

Solana tabanlı kripto kredi platformu MarginFi'nin kurucusu Edgar Pavlovsky, iç anlaşmazlıklar nedeniyle kısa bir süre önce görevinden ayrıldığını duyurdu. Ayrılık hamlesi, platformdan 155 milyon dolarlık büyük bir çıkışa yol açtı. DefiLlama'nın verilerine göre Pavlovsky'nin istifasının ardından platformdaki kilitli toplam değer, bir önceki gün 738 milyon dolardan, Nisan ayı başındaki 811 milyon dolara kıyasla 524 milyon dolara düştü.

Pavlovsky, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, "İşlerin içeride ya da dışarıda yürütülme biçimine katılmıyorum." ifadelerini kullandı ve "Tokenler, para veya bunların hiçbiri benim için önemli değil." dedi. Bununla birlikte Pavlovsky, MRGN Inc.'in kurucusu olarak, bu ayrılığın kendi başarısızlığı olduğunu kabul etti.

MarginFi ise Pavlovsky'nin ayrılığını onayladı ve yaşananların şirket içi operasyonel anlaşmazlıklar ve Pavlovsky'nin kişisel nedenlerden kaynaklandığını belirterek, ürün ve operasyonlarının etkilenmediğini açıkladı.

Son olarak Pavlovsky'nin istifası, Solana Blockchain ağı tabanlı likit staking protokolü SolBlaze'in MarginFi'ye yönelik suçlamalarını yayımlamasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. SolBlaze, MarginFi'nin, SolBlaze'den airdrop yoluyla alınan yönetişim tokenlerini haksız yere sattığını iddia etti. SolBlaze daha sonrasında MarginFi ekibiyle iletişime geçtiğini ve sorunların çözüldüğünü, MarginFi'nin sekiz gün boyunca token dağıtımını gerçekleştirmediğini kabul ettiğini ve bu süre zarfında dağıtılmayan tokenler için kullanıcılara geri ödeme yapılacağını açıkladı. MarginFi'den konuyla ilgili henüz bir yanıt gelmedi.