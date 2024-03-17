Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı: Fiyat Artışı Esnaflardan Kaynaklı Değil

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan; fiyatlarda bir artış olduğunu ancak bu artışın esnafın artırdığı rakam olmadığını söyledi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan; piyasalardaki fiyat artışının esnaflardan kaynaklı olmadığını aktararak; "Piyasada fiyatlarda bir artış var. Fakat bu artış esnafın kendi artırdığı rakam değil. Ama insan tabi 100 TL'ye aldığını 150 TL'ye alınca 'esnaf artırmış' diyor. Hayır. Bir pahalılık var gibi ortada. Bu işle hükümet de ilgileniyor, özellikle fiyat tarifeleriyle ilgili" dedi. Kayseri'de 2023 yılında 4 bin 695 esnafın kayıt olduğunu ifade eden Alan; "Kayseri'de 33 bine yakın kayıtlı esnafımız var. Kayıtsızlarla birlikte 50 bine yakın esnaf ve sanatkar var ilçeler dahil. 2023 yılında kayıt olan esnaf sayısı 4 bin 695, silinen esnaf sayısı ise 2 bin 86. 2024'ün ilk bir buçuk aylık döneminde ise 769 kişi iş yeri açmış, 319 kişi işyeri kapatmış" şeklinde konuştu.

'Ahilik Kültürü ve Girişimcilik' ders kitabının lise son sınıflarda okutulacağını da kaydeden Başkan Alan; "Lise son sınıfta okutulacak, zaten üniversitelerde okutuluyor. Tabi Ahi Evran'ı geri getiremeyiz ama prensiplerine ihtiyacımız var. Gençlerde, yaşlılarda herkese öğüt tutar. Burada iyilik var, güzellik var, temizlik var, hakkaniyet var. Kayseri'de bu iş tuttu; Ahi Evran Müzesi, Ahi Evran Mahallesi, Ahi Evran Meslek Lisesi, esnafların küçük paralarıyla yaptırdığı Ahi Evran Camisi, Ahi Evran Caddesi. Kayserimiz esnaf sanatkar şehri, tarım şehri, turizm. Tabi Kayseri'nin gündüz nüfusu 2 milyon. Bir de biz İç Anadolu'nun İstanbuluyuz" ifadelerini kullandı. Bağkurluların emeklilik priminin 9 binden 7 bin 200 güne düşürülmesi için çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekleyen Başkan Alan; "Cumhurbaşkanımız geçen yıl Kayseri'ye geldiğinde meydanda söz verdi; '9 binden 7 bin 200'e indireceğim' diye. Bunu verecek. Hakkaniyetsizlik var burada. Biri 7 bin 200 günden emekli olurken 9 bin gün günah. Sonra biz 8 saat çalışmıyoruz, 12 saat çalışıyoruz. Yerine göre kapatmayız. Artık Pazar günleri de açılıyor" diye konuştu. Çıraklık eğitim merkezlerinin önemine de değinen Alan; "Ayşe Baldöktü Çıraklık Eğitim Merkezi'mizde 6 bini aşkın çırak ve kalfamız var. Osman Düşüngel'de 3 bin küsür çırağımız ve kalfamız var. Yasada 'Ustalık Belgesi'ni alınca lise diploması gibi geçerli, isterse üniversiteye de gidiyor. Sağlık sigortalarını da devlet karşılıyor, ama emekliliğine yansımıyor. Şuanda organize sanayi bölgesinde de, servis araçlarında da bir sürü ilan var. Kayseri'de işsizlik yok, iş beğenmeme var. Meslek önemli" dedi.

"Kiralar esnafın belini büküyor"

Afaki fiyat artışlarının kiralarda da meydana geldiğini ve esnafın zorlandığını aktaran Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan; "Piyasa evlerde de hortladı. 300 bin liraya aldığın evler 2 buçuk 3 milyon TL oldu. Bir afaki herkes fiyat biçti ama şimdi düşüyor. Kiralarda da öyle. Buna belli bir kıstas getirdiler ama adamın malı. Bir de iki kişinin arasında oluyor, anlaşıyorlar. Az da gösterilse hepsini takip etme şansın yok. Kiralar iyiden iyiye esnafın belini büküyor" diye konuştu.

Kayseri'deki esnafa 2 milyar 850 milyon TL kredi kullandırdıklarının altını çizen Başkan Alan; "Türkiye genelinde bin tane kefalet kooperatifimiz var, 32 tane bölge var. 19. Bölge de Kayseri, Niğde ile beraberiz. Türkiye genelinde 2023 yılında vermiş olduğumuz kredi 170 milyar TL. Hakikaten bakanlıktan da Allah razı olsun. Kayseri'de ise 2023'te 2 milyar 850 milyon TL kullandırmışız. Şuanda 650 bin TL veriyorduk, 750 bin TL'ye çıkartıldı. Kooperatif ortakları esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum. Dönmeyen yüzde 5. Sıramız 1 buçuk 2 aya kadar açılır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ