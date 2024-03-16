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CHP Milletvekili Karabat, kredi kartı faizlerini eleştirdi

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CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizlerinin artırılmasını eleştirerek, vatandaşların nakit avansla geçinmek zorunda kalmasının toplumsal sorunlara yol açacağını belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizlerinin artırılmasını eleştirerek "Rasyonel politika dedikleri işte bu akıl tutulması. Vatandaş neden nakit avansla geçinmek zorunda kalıyor diye düşünmüyorlar ama onların çektikleri para AKP'ye dert yaratıyor. Bu uygulamaların sonunda icralık olan vatandaşların sayısı daha da artacak. Toplumsal cinnet, intiharlar ve huzursuzlukların arttığını da göreceğiz. 'Acı reçete'yi vatandaşa kesenler, öncelikle dönüp kendilerine bakmalıdırlar. Saraylarda ejder meyvesi ve manda yoğurdu ile beslenenler bu acı reçeteyi ödemek zorundadırlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidarın uyguladığı ekonomi politikalarını eleştirdi. Karabat, şunları kaydetti:

"VATANDAŞ NEDEN NAKİT AVANSLA GEÇİNMEK ZORUNDA KALIYOR?"

"Enflasyona karşı mücadele bahanesiyle kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri artırıldı. Kim kullanıyor bunları? Ay sonunu getiremeyen işçiler, emekliler ve dar gelirli vatandaşlar. Şimdi onlara deniyor ki 'Sen zaten geçinemiyorsun, faturalarını ödemek ve karnını doyurmak için çektiğin paraya da daha fazla faiz uyguluyorum. Rasyonel politika dedikleri işte bu akıl tutulması. Vatandaş neden nakit avansla geçinmek zorunda kalıyor diye düşünmüyorlar ama onların çektikleri para AKP'ye dert yaratıyor. Bu uygulamaların sonunda icralık olan vatandaşların sayısı daha da artacak. Toplumsal cinnet, intiharlar ve huzursuzlukların arttığını da göreceğiz.

'Acı reçete'yi vatandaşa kesenler, öncelikle dönüp kendilerine bakmalılardır. 100 araçlık konvoylarla dolaşanlar, uçakları ve helikopterleri yere inmeyenler, Saray'larda ejder meyvesi ve manda yoğurdu ile beslenenler bu acı reçeteyi ödemek zorundadırlar. Üstünü basa basa vurguluyorum. Türkiye üretimde, ithal ikamede, israfta, hukukun uygulanmasında gereken adımları atmadığı müddetçe enflasyon yüksek kalmaya devam edecektir. Elektrik, su faturasını ödemek için nakit avans çeken dar gelirli vatandaşlarla uğraşacağına bunlara kafayı yorun."

Kaynak: ANKA / Güncel

Özgür Karabat Milletvekili İstanbul Politika Ekonomi Güncel Haberler

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