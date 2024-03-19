Samsun'da 10 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Samsun'da 10 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye, Çarşamba ilçesinde Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan U.Ç. saklandığı evinde yakalandı. Gözaltına alınan U.Ç. tutuklanarak Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN