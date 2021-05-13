Çiftçilerin meşakkatli "çeltik" ekimi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çiftçilerin meşakkatli "çeltik" ekimi başladı

Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karabük'te yaklaşık 500 dekar alanda üretimi yapılan çeltik ekiminin meşakkatli yolculuğu başladı.

Karabük'te yaklaşık 500 dekar alanda üretimi yapılan çeltik ekiminin meşakkatli yolculuğu başladı.

Korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen çiftçiler ekimlerine ara vermeden devam ederken, Karabük'ün en büyük çeltik yetiştiricisi olan Halit Gömeç tarafından 106 bölgede 320 dekar alanda yapılan çeltik ekimi başladı. Çeltik işçiliğinin en meşakkatli kısmı olan ekim eski usullerle yapılıyor. Hava sıcaklıkların geceleri düşük olması nedeniyle çeltik ekiminin yeni başladığı Karabük'te çiftçiler Ramazan bayramında tarlarında çalışarak geçiriyor.

Bu yıl ilk tohumları toprak ve suyla buluşturduklarını kaydeden üretici Halit Gömeç, havaların geceleri soğuk geçmesine rağmen işlemlerin yoğun bir şekilde sürdüklerini söyledi.

Gömeç, "Traktörle tavaları düzenliyoruz ve bulatma yapıyoruz. Bir gün sonra da tohum atıyoruz. Bu periyotlar devam edecek. Ardından 15 gün sonra ilaçlama yapıyoruz. Geceler hava sıcaklığı 7 derecenin altına indimi tohum çimleme yapamıyor ve çürüyor. O bizi çok kötü etkiliyor. O zaman tekrar tohumla mücadelemiz başlıyor" dedi.

"Dekar başına 600-650 kilogram ürün bekliyoruz"

Bu sene 4 kardeş olarak yaklaşık 320 dönüm arazide çeltik ekimi yaptıklarını da kaydeden Halit Gömeç, " Bu yıl Eylül sonu gibide hasada başlayacağız. Her şey mevsime bağlı. Mevsimler serin gitti mi sıkıntı oluyor pirinçte. Verim oranları düşüyor. Geçen sene bir önceki seneye göre biraz daha iyiydi. Bu sene Allah ne nasip ederse onu alırız. Bu yıl dekar başına ortalama 600-650 kilo ürün bekliyoruz" diye konuştu.

Üretim konusunda pandeminin kendilerini etkilemediğini ancak pazarlama noktasında sıkıntı yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Gömeç, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sağ olsun patates ve soğanda nasıl gerekeni yaptı çeltikte de TMO el attı ve alım yapacak. Allah razı olsun. Yaklaşık yüzde 30-40 malımızı harcayamadık. Fabrikalarda yüzde 70 -80 oranında doluluk var. Her şey tüketimden geçiyor. Büyük iş yerleri, fabrikalar, lokantalarda yeterince tüketim olmayınca, oda illaki bizim üretimimizde sıkıntıya sebep oluyor." dedi.

Yaklaşık 42 yıldır sulama kanallarının yeniden yatırım programına alınarak yenileme çalışmalarının başladığını da aktaran Gömeç, şunları söyledi: "Yetkililerden Allah razı olsun. 5 kilometrelik hattın yaklaşık bin 200 metresi tamamlandı ve teslimi yapılacak. Geri kalan 4 kilometrelik kısmında en kısa zamanda yapılmasını büyüklerimizden rica ediyoruz. Su taşıyan kanallarımız tahrip oldu. 1980 yılından beri aynı kanallar. Zamanla tahribata uğradı. İnşallah geri kalan kanallarımızın yapımını bekliyoruz." - KARABÜK

Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi başladı
Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi başladı
Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi başladı
Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi başladı
Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi başladı
Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi başladı
Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi başladı
Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi başladı
Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi başladı
Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi başladı
Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi başladı
Çiftçilerin meşakkatli 'çeltik' ekimi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Beren Saat Burak Sergen Aleyna Tilki
Spor Diego Serdar Aziz Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çiftçilerin meşakkatli "çeltik" ekimi başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 15:46:13. #1.16#

title