Safranbolu'da otomobil şarampole uçtu, sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bariyere çarptıktan sonra yaklaşık 70 metre şarampole uçan otomobilin sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Safranbolu- Karabük karayolu Kireçkuyusu mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan E.V. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybedip bariyere çarptıktan sonra şarampole uçtu. Yaklaşık 70 metrelik şarampolde taklalar atan otomobil sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, 5 gün önce aynı yerde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önce bariyere ardından ağaçlara çarptıktan sonra ters dönmesi nedeniyle 1 kişi yaralanmıştı. - KARABÜK