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Safranbolu'da Otomobil Şarampole Devrildi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

E.V. (32) idaresindeki 78 EC 880 plakalı otomobil, Karabük-Safranbolu kara yolunun Kireçkuyusu mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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