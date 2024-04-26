Karabük'te evinin camlarını silerken düşen kişi yaralandı

Karabük'te evinin camlarını silerken 3. kattan düşen kişi yaralandı.

100. Yıl Mahallesi 1006. Cadde'de yaşayan H.K. (29), evinin camlarını sildiği sırada camın kırılmasıyla dengesini kaybederek 3. kattan beton zemine düştü.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

H.K, sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, H.K'nin düştüğü yerde inceleme yaptı.

H.K'nin Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı ve bugün izinli olduğu öğrenildi.