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Karabük'te otomobil tır ile çarpıştı: 1 yaralı

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Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile tır çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin tır ile çarpıştığı kazada sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Emin E. idaresindeki 34 JG 8629 plakalı otomobil, 37 BM 312 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Eflani Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabük Eflani Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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