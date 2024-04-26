Safranbolu'da 109 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma tarafından 109 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma bölgesinde bir şahsın üzerinde ve aracında yaptıkları aramada 109 adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK