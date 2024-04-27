Safranbolu'da polis kovalamacası: 2 kişi gözaltına alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve park halindeki araçlara çarpan panelvan araçtaki 4 kişiden 2'si gözaltına alındı.

Kavaklar Caddesi'ndeki bir kafenin önünde kavga ihbarına giden polis ekiplerini gören 16 KAD 91 plakalı panelvan araçtakiler, kaçmaya başladı. Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan sürücü aracıyla Emek Mahallesi Burç Sokak üzerinde park halinde bulunan araçlara ve resmi ekip otosuna çarparak zarar verdi. Yaklaşık 15 dakikalık kovalamacanın ardından Emek Kavşağında sıkıştırılan araç durdurulurken, 28 suçtan sabıka kaydı bulunan Y.A. ve mala zarardan sabıka kaydı bulunan E.A. gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde Y.A.'nın 1.65, E.A.'nın 3.59 promil alkollü oldukları belirlendi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Genç kızlar polise zor anlar yaşattı

Araçta bulunan genç kızlardan G.T. ve D.Y. ise polislere zor anlar yaşattı. Sinir krizi geçiren ve kendini yolun ortasına atmaya çalışan genç kızları polisler güçlükle sakinleştirip ekip otosuna bindirdi. Bu sefer araç içerisinde taşkınlık yapmaya devam eden kızlar da polis merkezine götürüldü. - KARABÜK