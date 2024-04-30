Karabük'te Otomobil Devrildi: 3 Kişi Yaralandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Z.D. (60) idaresindeki 57 AAR 134 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Mermer mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile yolcular A.D. ve Y.G. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.