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Safranbolu'da alkollü sürücü kovalamacası

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamacanın ardından yakalanırken, sinir krizi geçiren genç kız yaptıkları ile polise zor anlar yaşattı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamacanın ardından yakalanırken, sinir krizi geçiren genç kız yaptıkları ile polise zor anlar yaşattı.

İlçedeki bir mekanda iddiaya göre eğlenen gençler henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, olaya karışan 4 kişi araçlarına binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 16 KAD 91 plakalı panelvan araçtaki 4 kişiyi polis ekipleri durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç sürücüsü yaklaşık 15 dakikalık kovalamacanın ardından Emek Kavşağında sıkıştırılarak yakalandı. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alınırken hastane kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Panelvan araç çekici yardımı ile yediemin otoparkına kaldırıldı.

Genç kız polise zor anlar yaşattı

Araçta bulunan genç kızlardan biri polise zor anlar yaşattı. Sinir krizi geçiren ve kendini yolun ortasına atmaya çalışan genç kızı polisler güçlükle tutup ekip otosuna bindirdi. Araç içerisinde taşkınlık yapmaya devam eden kızlar da polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Safranbolu Karabük Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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