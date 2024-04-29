Karabük İŞKUR İl Müdürü İstihdama Destek İçin Ziyaretlerine Devam Ediyor

Karabük İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, istihdama katkı sunmak ve destekleri yerinde anlatmak amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor.

Yenice ilçesinde gerçekleştirdiği ziyarette iş gücü piyasasına yönelik teşvik ve desteklerin paylaşılması amacıyla iş arayan ve işveren arasında köprü vazifesi gören İŞKUR ile iş birliğinin artırılması için istişarelerde bulunan Sarıçam, istihdamı arttırmaya ve korumaya yönelik verilen teşvikler hakkında ilgili firma sahiplerine bilgilendirmelerde bulundu.

Firmaların üretim süreçleri ve istihdam olanakları hakkında da bilgi alan Sarıçam, "İlk ilçe ziyaretimizi Eskipazarımıza ve orada faaliyet gösteren firmalara yaptık. Şimdi Karabükümüze ekonomik gelişimine katkı sağlayan Yenicemize ve burada faaliyet gösteren işletmeleri yerinde ziyaret ederek yapalım dedik. Programlarımız çerçevesinde tüm ilçe ve işverenlerimizi ziyaret edeceğiz" dedi.

"İŞKUR olarak biz sahada olmayı önemsiyoruz" diyen Sarıçam, "Gittiğimiz yerlerde de istişare yapıyoruz. İşgücü piyasasını hareketlendirme adına, kurumumuz hizmetlerini daha etkin ve verimli yürütme adına çalışmalarda bulunuyoruz. Bu çerçevede İŞKUR olarak işe yerleştirme hizmetlerimizi, aktif işgücü programlarımızı ve işbaşı eğitim programlarımız anlatıyoruz. Bu sayede işverenlerimizin ihtiyaç duyduğu işgücüne gerçek ve doğru işsiz vatandaşlarımızı bizden talebi olan işlere yerleştirmeye çalışıyoruz. Ziyaretlerimiz çerçevesinde kurum ve ilgileri arasında inşallah işgücü açısından daha hareketli bir ilişki ve iletişim kanallarını daha etkin ve verimli konuma getirmeye, ilimiz açısından oldukça önemli görüyoruz ve önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK