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Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası Düzenlendi

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Türk Kızılay Karabük Şubesi tarafından Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı kışlasında kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında 895 ünite kan ve 143 kök hücre bağışı yapıldı.

Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında kan ve kök hücre bağışında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Karabük Şubesince Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı kışlasında kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

Gönüllülük esasına göre düzenlenen kampanya kapsamında 895 ünite kan ve 143 kök hücre bağışı yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Safranbolu Jandarma Karabük Komando Kızılay Sağlık Güncel Haberler

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