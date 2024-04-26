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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda toplamda 109 uyuşturucu hap, 1,82 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Safranbolu ilçesi Toprakcuma köyünde, 1 şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 109 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Bayır Mahallesi'nde M.G'nin evinde gerçekleştirdikleri aramada, 1,82 gram esrar ve hassas terazi buldu.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karabük Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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