Cennet hurması, üreticiyi sevindirdi
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Cennet hurması, üreticiyi sevindirdi

03.01.2021 10:08 | Son Güncelleme: 03.01.2021 10:12
Cennet hurması, üreticiyi sevindirdi

TÜRKİYE'nin cennet hurması (cennet elması) ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Denizli'nin Honaz ilçesinde, bu yıl 10 bin 200 ton rekolte elde edildi.

 

TÜRKİYE'nin cennet hurması (cennet elması) ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Denizli'nin Honaz ilçesinde, bu yıl 10 bin 200 ton rekolte elde edildi. İlçede 7 bin 500 dekar arazide üretimi yapılan cennet hurmasının verim ve fiyatı, üreticileri memnun etti.Honaz'da çiftçiler için önemli gelir kaynağı olan ve 7 bin 500 dekar arazi üzerinde üretimi yapılan cennet hurmasında hasat sona erdi. Ülkede cennet hurması üretimiyle anılan ilçede, meyveden 10 bin 200 ton rekolte elde edildi. Yaş olarak ya da kabukları soyulup kurutulmuş halde satışa sunulan cennet hurması, yoğun talep görüyor. Yaş cennet hurması, tarlada kilosu 3,5 liraya satılırken, kurutulmuşu da 35 liradan alıcı buluyor.Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, cennet hurmasının ilçe için çok önemli bir ürün olduğunu belirterek, "İlçemizde hasat 1,5 ay önce başladı. Çiftçilerimiz yaş ve kuru olarak cennet hurmasını değerlendirebiliyor. Yaş cennet hurması 3,5 kurusu ise 35 liradan satılıyor. Rusya pazarına ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Bu yıl 10 bin tonun üzerinde rekolte gerçekleşti. Kuru cennet hurmasına yoğun bir yönelim var. Hedefimiz bir kaç ülkeye ürünümüzü ihraç etmekti. Pandemi dolayısıyla yapamadık. Gelecek yıllarda çok saha fazla ülkeye ihracat yapmak istiyoruz. Üreticilerimiz kalite ve fiyattan memnun. Bu nedenle Türkiye'nin her yerinde yoğun bir dikim söz konusu. Fidan bulmak çok zor" dedi.  

Üretici Kerem Çokyiğit de soğuk hava deposunda sakladığı cennet hurmalarını Rusya'ya ihraç ettiğini söyledi. Bu yıl fiyatların yüz güldürdüğünü dile getiren Çokyiğit, rekolte ve kalite anlamında verimli bir yılı geçirdiklerini belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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