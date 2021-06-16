Biden ve Putin görüşmesi sona erdi
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Biden ve Putin görüşmesi sona erdi

Biden ve Putin görüşmesi sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan yüz yüze görüşme sona erdi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan yüz yüze görüşme sona erdi. Görüşme sonrası ayrılan Biden, yaptığı el hareketi ile görüşmenin iyi geçtiği sinyalini verdi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre'nin Cenevre kentinde TSİ 14.30'da bir araya geldi. İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin tarafından görüşmenin gerçekleştirileceği Villa La Grange'de karşılanan ikili, görüşme öncesinde ilk kez birlikte fotoğraf çektirdi. Görüşmenin ilk oturumu dar kapsamlı gerçekleştirilirken, 93 dakika sürdü. İki lider, 45 dakikalık aranın ardından heyetler arasındaki geniş kapsamlı ikinci oturum için yeniden bir araya gelirken, ikinci oturum 65 dakika sürdü. İki liderin, toplam görüşmesi ise yaklaşık yaklaşık 4 saat boyunca devam etti.

Görüşmenin yapıldığı villadan ilk ayrılan Biden oldu. Başkan Biden, makam aracına binerken eliyle gazetecilere görüşmenin iyi geçtiği sinyalini verdi. Biden ve Putin'in görüşme sonrası ayrı ayrı basın toplantıları düzenlemesi beklenirken, TSİ 18.45'de Putin'in kameralar karşısına geçmesi bekleniyor. - CENEVRE

Biden ve Putin görüşmesi sona erdi
Biden ve Putin görüşmesi sona erdi
Biden ve Putin görüşmesi sona erdi
Biden ve Putin görüşmesi sona erdi
Biden ve Putin görüşmesi sona erdi
Biden ve Putin görüşmesi sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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