Üye Girişi
Haberler

Bitcoin Destekçilerinden İsviçre Merkez Bankası'na Bitcoin Çağrısı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre'deki Bitcoin destekçileri, İsviçre Ulusal Bankası'nın rezervlerine kripto para birimi eklemesi için harekete geçti. Bu öneri, 26 Nisan'da gerçekleşecek bir toplantıda sunulacak ve ülkenin Avrupa Merkez Bankası'ndan finansal bağımsızlığını artırma amacını taşıyor. Bitcoin Association Switzerland grubunun yönetim kurulu üyesi Yves Bennaïm, İsviçre Devlet Şansölyeliği'ne teklifle ilgili belgeleri sunmaya hazırlandıklarını belirtti.

İsviçre'deki Bitcoin destekçileri, İsviçre Ulusal Bankası'nın rezervlerine kripto para birimi eklemesi için harekete geçti. 26 Nisan'da gerçekleşecek toplantıda sunulacak bu öneri, ülkenin Avrupa Merkez Bankası'ndan finansal bağımsızlığını artırma amacını taşıyor.

Bitcoin Destekçileri, İsviçre Merkez Bankası'nın Rezervlerine Bitcoin Eklemesini İstiyor

Bitcoin savunucuları, İsviçre'nin finansal bağımsızlığını pekiştirmek amacıyla kripto para birimi Bitcoin'in, İsviçre Ulusal Bankası'nın (SNB) döviz rezervlerine dahil edilmesi için yeniden harekete geçti. İsviçre'nin önde gelen gazetelerinden Neue Zürcher Zeitung'un hafta sonunda yayımladığı habere göre bir aktivist grup, 26 Nisan'da düzenlenecek olan SNB toplantısında bu öneriyi sunmayı planlıyor.

Bitcoin Association Switzerland grubunun yönetim kurulu üyesi Yves Bennaïm, İsviçre Devlet Şansölyeliği'ne teklifle ilgili belgeleri sunmaya hazırlandıklarını belirtti. Grubun önerisi, ülkenin para politikası üzerinden İsviçre'nin "egemenliğini ve tarafsızlığını nasıl koruyacağı" üzerine bir tartışma başlatmayı hedefliyor.

Grubun diğer bir üyesi ve Bitcoin Suisse'in varlık yöneticisi Luzius Meisser, Bitcoin'in SNB'nin rezervlerine eklenmesinin İsviçre'nin Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) olan bağımsızlığını güçlendireceğini savundu. Meisser, "Bitcoin, ulusal banka rezervlerine eklenirse, İsviçre'nin ECB'den bağımsızlığını pekiştirecek ve ülkenin tarafsızlığını daha da güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

Son olarak bu girişim, ülkedeki Bitcoin savunucularının SNB'nin döviz rezervlerine Bitcoin'i dahil etme çabalarının ilk örneği değil. 2022'de benzer bir grup, SNB'ye her ay 1 milyar İsviçre Frangı değerinde Bitcoin satın almasını teklif etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

Kripto Para İsviçre Banka Kripto Yatırım Kripto Haberler

Bakmadan Geçme

23 Nisan Mesajları, Sözleri ve Şiirleri 2024 23 NİSAN ŞİİRLERİ: En güzel, uzun, duygusal 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri! 23 Nisan şiir ve sözleri! Sivasspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Sivasspor - FB maçı kaç kaç, canlı maç skoru! 23 NİSAN ŞİİRLERİ VE RESİMLİ MESAJLARI: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri neler? 23 Nisan kısa ve anlamlı şiirler! ?? 23 Nisan Şiirleri! 23 Nisan ile ilgili şiirler nelerdir? 1, 2 ,3, 4, 5, 6 kıtalık 23 Nisan şiirleri! En güzel kısa ve uzun 23 Nisan şiirler! Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI izle! 22 Nisan Sivas FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kızıl Goncalar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ömer 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Ömer yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sivasspor Fenerbahçe maçı ilk 11! Sivas FB maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı, kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i Kudüs Fatihi Selahaddin 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kudüs Fatihi Selahaddin yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 22-23 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Nisan Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 22 Nisan Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 22-23 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? En Büyük Şaban nerede çekildi? En Büyük Şaban konusu nedir, hangi filmden uyarlama, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban ne zaman ve nerede çekildi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title