Bitcoin Destekçilerinden İsviçre Merkez Bankası'na Bitcoin Çağrısı

İsviçre'deki Bitcoin destekçileri, İsviçre Ulusal Bankası'nın rezervlerine kripto para birimi eklemesi için harekete geçti. 26 Nisan'da gerçekleşecek toplantıda sunulacak bu öneri, ülkenin Avrupa Merkez Bankası'ndan finansal bağımsızlığını artırma amacını taşıyor.

Bitcoin Destekçileri, İsviçre Merkez Bankası'nın Rezervlerine Bitcoin Eklemesini İstiyor

Bitcoin savunucuları, İsviçre'nin finansal bağımsızlığını pekiştirmek amacıyla kripto para birimi Bitcoin'in, İsviçre Ulusal Bankası'nın (SNB) döviz rezervlerine dahil edilmesi için yeniden harekete geçti. İsviçre'nin önde gelen gazetelerinden Neue Zürcher Zeitung'un hafta sonunda yayımladığı habere göre bir aktivist grup, 26 Nisan'da düzenlenecek olan SNB toplantısında bu öneriyi sunmayı planlıyor.

Bitcoin Association Switzerland grubunun yönetim kurulu üyesi Yves Bennaïm, İsviçre Devlet Şansölyeliği'ne teklifle ilgili belgeleri sunmaya hazırlandıklarını belirtti. Grubun önerisi, ülkenin para politikası üzerinden İsviçre'nin "egemenliğini ve tarafsızlığını nasıl koruyacağı" üzerine bir tartışma başlatmayı hedefliyor.

Grubun diğer bir üyesi ve Bitcoin Suisse'in varlık yöneticisi Luzius Meisser, Bitcoin'in SNB'nin rezervlerine eklenmesinin İsviçre'nin Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) olan bağımsızlığını güçlendireceğini savundu. Meisser, "Bitcoin, ulusal banka rezervlerine eklenirse, İsviçre'nin ECB'den bağımsızlığını pekiştirecek ve ülkenin tarafsızlığını daha da güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

Son olarak bu girişim, ülkedeki Bitcoin savunucularının SNB'nin döviz rezervlerine Bitcoin'i dahil etme çabalarının ilk örneği değil. 2022'de benzer bir grup, SNB'ye her ay 1 milyar İsviçre Frangı değerinde Bitcoin satın almasını teklif etmişti.